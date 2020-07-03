Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 липня

Новини про коронавірус в Україні / kiev.sq

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 3 липня: в Україні виявлено 46 763 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 876 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 249 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 92 421 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 46 763 Одужали 20 558 Померли 1 212

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 347) та у Львівській області (5 883). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 915 Волинська область 2 571 Дніпропетровська область 1 103 Донецька область 599 Житомирська область 1 435 Закарпатська область 3 126 Запорізька область 579 Івано-Франківська область 2 544 Кіровоградська область 653 Київ 5 347 Київська область 2 702 Львівська область 5 883 Луганська область 84 Миколаївська область 450 Одеська область 1 792 Полтавська область 322 Рівненська область 3 950 Сумська область 304 Тернопільська область 1 990 Харківська область 2 255 Херсонська область 195 Хмельницька область 822 Чернівецька область 4 935 Черкаська область 653 Чернігівська область 554

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-07-2020:

Захворіли 10 869 681 Одужали 6 032 985 Померли 521 309 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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