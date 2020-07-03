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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / kiev.sq

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 3 липня: в Україні виявлено 46 763 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 876 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 249 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 92 421 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 46 763
Одужали 20 558
Померли 1 212

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 347) та у Львівській області (5 883). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 915

Волинська область

 2 571

Дніпропетровська область

 1 103

Донецька область

 599

Житомирська область

 1 435

Закарпатська область

 3 126

Запорізька область

 579

Івано-Франківська область

 2 544

Кіровоградська область

 653

Київ

 5 347

Київська область

 2 702

Львівська область

 5 883

Луганська область

 84

Миколаївська область

 450

Одеська область

 1 792

Полтавська область

 322

Рівненська область

 3 950

Сумська область

 304

Тернопільська область

 1 990

Харківська область

 2 255

Херсонська область

 195

Хмельницька область

 822

Чернівецька область

 4 935

Черкаська область

 653

Чернігівська область

 554

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-07-2020:

Захворіли 10 869 681
Одужали 6 032 985
Померли 521 309

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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