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Коронавірус Карантин ЗНО

Вчений провів експеримент з медичною маскою і без неї: різниця колосальна

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Rich Davis, PhD - фото 1
Rich Davis, PhD

Навколо носіння масок під час пандемії коронавірусу чимало дезінформації. Науковці сперечаються щодо рівня їх захисту від коронавірусу, а люди впадають у крайнощі або носячи їх і на свіжому повітрі, або взагалі відкидаючи їх необхідність.

У відповідь на сумніви людей вчені та медики намагаються зупинити поширення дезінформації у соцмережах, публікуючи спростування популярних фейків про коронавірус та про роль масок зокрема.

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Спеціально для тих, кому "маска не допомагає", учений Річ Девіс провів кілька демонстрацій з чашками Петрі, показавши, яке велике значення мають маски для зупинки розповсюдження крапель слини.

Важливо: вчений проводив експеримент з бактеріями, а не вірусами, тому цілком імовірно, що дрібніші краплі слини, які містять коронавірус, можуть затримуватись на довше та розповсюджуватись на більші відстані.

Для наочного прикладу доктор Девіс чхав, співав, розмовляв і кашляв на чашку Петрі. Результати з маскою і без неї разюче відрізняються:

Вчений провів експеримент з медичною маскою і без неї: різниця колосальна - фото 413202

Під час іншої демонстрації Девіс поставив чашки Петрі на відстані 60, 120 та 180 см і сильно кашляв упродовж близько 15 секунд у масці, а потім без неї. Як видно із кількості колоній бактерій, краплі здебільшого приземляються на відстані менше ніж 180 см, але маска блокує їх всіх з будь-якої дистанції.

Вчений провів експеримент з медичною маскою і без неї: різниця колосальна - фото 413675

Річ Девіс наголосив, що він в курсі, що бактерії діють не так, як віруси, але віруси, подібні до Sars-cov-2, поширюються саме через частинки слини.

Після публікації вченого завалили різноманітними питаннями, наприклад, як він змушував себе чхати по команді. Річ відповів, що для цього він нюхав чорний перець. Тож не нехтуйте правилами безпеки та зберігайте здоровий глузд. Носити маски під час прогулянок на свіжому повітрі не варто, але от в магазинах і транспорті – цілком виправдано.

Вчений провів експеримент з медичною маскою і без неї: різниця колосальна - фото 413676

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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