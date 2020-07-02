Вчений провів експеримент з медичною маскою і без неї: різниця колосальна

Навколо носіння масок під час пандемії коронавірусу чимало дезінформації. Науковці сперечаються щодо рівня їх захисту від коронавірусу, а люди впадають у крайнощі або носячи їх і на свіжому повітрі, або взагалі відкидаючи їх необхідність.

У відповідь на сумніви людей вчені та медики намагаються зупинити поширення дезінформації у соцмережах, публікуючи спростування популярних фейків про коронавірус та про роль масок зокрема.

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Masks do not drop your oxygen levels pic.twitter.com/0Ynb7VjKqa — Amanda Deibert (@amandadeibert) June 26, 2020

Спеціально для тих, кому "маска не допомагає", учений Річ Девіс провів кілька демонстрацій з чашками Петрі, показавши, яке велике значення мають маски для зупинки розповсюдження крапель слини.

What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.



Two simple demos:



First, I sneezed, sang, talked & coughed toward an agar culture plate with or without a mask. Bacteria colonies show where droplets landed. A mask blocks virtually all of them. pic.twitter.com/ETUD9DFmgU — Rich Davis, PhD, D(ABMM), MLS (@richdavisphd) June 26, 2020

Важливо: вчений проводив експеримент з бактеріями, а не вірусами, тому цілком імовірно, що дрібніші краплі слини, які містять коронавірус, можуть затримуватись на довше та розповсюджуватись на більші відстані.

Для наочного прикладу доктор Девіс чхав, співав, розмовляв і кашляв на чашку Петрі. Результати з маскою і без неї разюче відрізняються:

Під час іншої демонстрації Девіс поставив чашки Петрі на відстані 60, 120 та 180 см і сильно кашляв упродовж близько 15 секунд у масці, а потім без неї. Як видно із кількості колоній бактерій, краплі здебільшого приземляються на відстані менше ніж 180 см, але маска блокує їх всіх з будь-якої дистанції.

Річ Девіс наголосив, що він в курсі, що бактерії діють не так, як віруси, але віруси, подібні до Sars-cov-2, поширюються саме через частинки слини.

Після публікації вченого завалили різноманітними питаннями, наприклад, як він змушував себе чхати по команді. Річ відповів, що для цього він нюхав чорний перець. Тож не нехтуйте правилами безпеки та зберігайте здоровий глузд. Носити маски під час прогулянок на свіжому повітрі не варто, але от в магазинах і транспорті – цілком виправдано.

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