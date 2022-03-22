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Олексій Дурнєв перейшов на українську мову та закликав це робити інших

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Олексій Дурнєв закликав переходити на українську мову - фото 1
Олексій Дурнєв закликав переходити на українську мову

Блогер і ведучий Олексій Дурнєв, у котрого понад 650 тисяч підписників, перейшов на українську мову. Російськомовних користувачів у мережі він закликав зробити те саме, адже це не страшно.

Водночас блогер попросив не надто сильно й агресивно виправляти помилки. Усі, хто в якийсь момент перейшов на українську мову, не можуть відразу ж нею володіти відмінно.

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Олексій Дурнєв переконаний, що будь-яка критика дуже сильно демотивує. Тож хотів би, щоб інші люди уникали фраз типу: "Це ти кажеш неправильно", "Тут слід використовувати інше слово", "Русизм", "Оце в тебе акцент" тощо.

"Будь ласка, не робіть так. Хай будуть ті помилки, вони з часом зникнуть. В нас взагалі пів країни розмовляють суржиком, з якої хочеш мови слова міксуються – і нічого. Критика руйнує бажання. Люди починають соромитися, не вірити в себе, думати, що в них погано виходить. А це найгірше, що може буту на шляху навчання", – попросив він.

Блогер закликав підтримувати тих, хто хоче бути ближчим до рідної культури. Зараз, підкреслює він, час демонструвати згуртованість. А от усіх російськомовних українців він закликав бодай спробувати перейти на українську мову у побуті.

Нічого такого страшного в цьому нема. Якщо ви будете читати українські книжки, дивитися кіно, слухайте українську музику, воно потроху-потроху піде. Помилок буде все менше, вам буде все комфортніше, – додав він.

Олексій Дурнєв підкреслив, що українська мова крута, і всі ми разом з нею!

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