Солідарні з українським народом: через війну Måneskin скасували тур Росією

Італійський гурт Måneskin, який переміг торік на Євробаченні, оголосив про відновлення туру Loud Kids. Разом з тим, музиканти скасували усі свої концерти в Росії.

Як йдеться на офіційній сторінці рок-гурту Måneskin в Instagram, в знак солідарності з українцями артисти не виступатимуть в Росії, яка напала на Україну. На жаль, концертів не буде й у Києві.

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Однак рокери запланували близько 50 повноцінних шоу для американських та європейських слухачів. Фанати, які планували піти на концерти у Москві та Санкт-Петербурзі, можуть здавати квитки. Поки невідомо, чи зможуть вони повернути за них гроші.

Як відзначили італійці, вони розуміють, що робити подібне оголошення в такий напружений для всього світу і жахливий для українців час недоречно, проте попросили поставитися шанувальників із розумінням такого рішення.

Звичайно, дуже важко робити показові оголошення, поки в Україні триває жахлива війна і страждають безневинні люди. Ми спустошені за український народ і солідарні з ним. І через рішення людей у ​​владі, які впливають на життя такої кількості безневинних людей, ми не будемо проводити заплановані концерти в Росії. Ми всі маємо разом стояти за мир зараз і завжди, – написали Måneskin.

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