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Голлівудська актриса Віра Фарміга зачитала вірш Симоненка українською: відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Актриса українського походження Віра Фарміга зачитала вірш Василя Симоненка Люди – прекрасні українською мовою. І звучить це просто прекрасно!

Відео зірка опублікувала у себе в інстаграмі.

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Зазначимо, Фарміга не вперше підтримує український народ. Акторка неодноразово заявляла, що пишається українцями, адже сама з України. Декламування вірша українською – тому доказ.

Фарміга відома за ролями у фільмах Відступники, Біжи не озираючись та Вище неба, за роль в останньому її у 2010 році було номіновано на Оскар в категорії Найкраща жіноча роль другого плану.

Дивіться відео:

"Люди – прекрасні.
Земля – мов казка,
Кращого сонця ніде нема.

Воскресайте, камінні душі,
Розчиняйте серця і чоло,
Щоб не сказали
Про вас грядущі:
їх на землі не було…"

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