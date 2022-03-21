Голлівудська актриса Віра Фарміга зачитала вірш Симоненка українською: відео

Актриса українського походження Віра Фарміга зачитала вірш Василя Симоненка Люди – прекрасні українською мовою. І звучить це просто прекрасно!

Відео зірка опублікувала у себе в інстаграмі.

Це важливо: Ада Роговцева назвала Путіна дияволом, а росіян – зазомбованими

Зазначимо, Фарміга не вперше підтримує український народ. Акторка неодноразово заявляла, що пишається українцями, адже сама з України. Декламування вірша українською – тому доказ.

Фарміга відома за ролями у фільмах Відступники, Біжи не озираючись та Вище неба, за роль в останньому її у 2010 році було номіновано на Оскар в категорії Найкраща жіноча роль другого плану.

Дивіться відео:

"Люди – прекрасні.

Земля – мов казка,

Кращого сонця ніде нема.

Воскресайте, камінні душі,

Розчиняйте серця і чоло,

Щоб не сказали

Про вас грядущі:

їх на землі не було…"

І ще: "Це моя країна, мої люди, зараз": зірка Вікінгів Кетрін Винник показала щемливе відео