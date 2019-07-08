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Олександр Зазарашвілі – переможець шоу Голос Діти 5: біографія і відео виступів

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Олександр Зазарашвілі - фото 1
Олександр Зазарашвілі

Переможцем суперфіналу п'ятого сезону вокального проєкту Голос. Діти став підопічний команди Время и Стекло – 12-річний Олександр Зазарашвілі з Грузії. Читайте біографію юного талановитого вокаліста на Радіо МАКСИМУМ.

На каналі 1+1 у прямому ефірі відбувся суперфінал п'ятого сезону проєкт "Голос. Діти". За звання найкращого вокаліста країни боролися шість учасників з трьох тренерських команд – Джамали, Дзідзьо і Время и Стекло.

До слова: Суперфінал Голос Діти 5: найкращі виступи фіналістів, які вражають

Омріяну і заслужену перемогу здобув 12-річний хлопчик з Грузії Олександр Зазарашвілі, який був у команді гурту Время и Стекло. Крім гордого звання "дитячого голосу країни", найсильніший вокаліст проєкту отримав в подарунок подорож на двох до паризького Disneyland. У прямому ефірі Олександр виступив з сольною піснею "Once in the Street" Ніно Катамадзе, а також разом зі своєю напарницею по команді і зірковими тренерами виконав хіт Скрябіна "Люди, як кораблі". Піснею, яка підкорила глядачів, і принесла перемогу юному вокалісту стала композиція Селін Діон "All By Myself".

Олександр Зазарашвілі – "Once in the Street" – фінал – Голос. Діти 5 сезон

К. Столаба, О. Зазарашвілі, Время и Стекло – "Люди, як кораблі" – фінал – Голос. Діти 5 сезон

Олександр Зазарашвілі – "All by myself" – фінал – Голос. Діти 5 сезон

Біографія Олександра Зазарашвілі

12-річний хлопчик з Грузії вразив суддів ще під час сліпих прослуховувань. Вже тоді його назвали ймовірним переможцем п'ятого сезону. Він захотів продовжити свій шлях на шоу разом із командою Время и Стекло.

Зворушлива історія талановитого хлопчика нікого не залишила байдужим. В його родині виховується шестеро дітей, четверо з них – діти з сусідської сім'ї, батьки яких загинули в автокатастрофі. Саме Олександр умовив батьків взяти їх в сім'ю.

Сім'я Олександра живе скромно, але все ще намагається щосили підтримувати його творчі починання. Він мріє стати відомим вокалістом і співати в оперному театрі "La Scala", щоб допомагати діткам, які залишилися без батьків.

А зараз пропонуємо згадати увесь вокальний шлях талановитого Олександра на проєкті Голос Діти. Ось як все було:

Голос Діти 5 сезон 1 випуск:
вибір наосліп – Саша Зазарашвілі – All by myself

Голос Діти 5 сезон 5 випуск:
вокальні бої – Олександр Зазарашвілі, Максим Комісарчук та Марія Магільна – Halo

Голос Діти 5 сезон 6 випуск:
нокаути – Олександр Зазарашвілі – "Who's Lovin You"

Читайте також: Голос Діти 5 сезон 6 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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