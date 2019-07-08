Суперфінал Голос Діти 5: найкращі виступи фіналістів, які вражають

Суперфінал 5 сезону шоу Голос Діти вийшов на екрани 7 липня та визначив переможця проєкту. Хто переміг і як виступили найталановитіші діти країни – дивіться на Радіо МАКСИМУМ!

Останній 7 випуск проєкту Голос. Діти 2019 показали на каналі "1+1" у неділю, 7 липня. У новому сезоні крісла суддів зайняли Джамала, Позитив і Надя Дорофєєва, а також яскравий DZIDZIO. Однак зіркам складно було обирати між настільки талановитими юними співаками. Хто ж здобув перемогу у 5 сезоні проєкту і як пройшов суперфінал – дізнавайтесь далі. Дивіться всі виступи 7 випуску 5 сезону "Голос. Діти" на Радіо МАКСИМУМ!

Як пройшов 6 випуск 5 сезону шоу Голос Діти

Відзначимо, що після нокаутів у кожного тренера залишилось двоє учасників:

Джамала: Нікіта Ачкасов та Варвара Кошова;

DZIDZIO: Вероніка Морська та Ярослав Карпук;

Время и Стекло: Каріна Столаба та Олександр Зазарашвілі.

Вероніка Морська – "Mamma mia" – фінал – Голос. Діти 5 сезон:

Ярослав Карпук – "Arcade" – фінал – Голос. Діти 5 сезон:

Вероніка Морська, Ярослав Карпук, DZIDZIO – "Сара" – фінал – Голос. Діти 5 сезон:

Варвара Кошова – "Крила" – фінал – Голос. Діти 5 сезон:

Нікіта Ачкасов – "Your song" – фінал – Голос. Діти 5 сезон:

Нікіта Ачкасов, Варвара Кошова, Jamala – "Рибки" – фінал – Голос. Діти 5 сезон:

Каріна Столаба – "Небо" – фінал – Голос. Діти 5 сезон:

Олександр Зазарашвілі – "Once in the Street" – фінал – Голос. Діти 5 сезон:

Каріна Столаба, Олександр Зазарашвілі, Время и Стекло – "Люди, як кораблі" – фінал – Голос. Діти 5 сезон:

Після цих виступів глядачі визначити трьох суперфіналістів, якими стали Ярослав Карпук, Варвара Кошова та Нікіта Ачкасов.

Ярослав Карпук – "Can’t help falling in love" – фінал – Голос. Діти 5 сезон:

Варвара Кошова – "Fall in line" – фінал – Голос. Діти 5 сезон:

Олександр Зазарашвілі – "All by myself" – фінал – Голос. Діти 5 сезон:

Переможцем 5 сезону шоу Голос Діти став учасник команди Время и Стекло Олександр Зазарашвілі!

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