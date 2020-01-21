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Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Олександр Порядинський – Savior: слухати пісню на відбір Євробачення 2020

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Прем'єра пісні Олександра Порядинського - фото 1
Прем'єра пісні Олександра Порядинського

Співак Олександр Порядинський, який прославився після перемоги на Х-Факторі, вперше бере участь у Нацвідборі на Євробачення. У 2020-му році виконавець побореться за право представляти Україну в Роттердамі із піснею "Savior".

Олександр Порядинський став наймолодшим переможцем шоу Х-фактор. Це звання артист завоював, коли йому було лише 15 років. Тепер 21-річний співак спробує повторити свій успіх і в Національному відборі на Євробачення 2020.

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Для участі в конкурсі Олександр записав трек "Savior", який вражає насиченим саундом та сильною вокальною партією. Амбітний музикант звернувся до важливої теми, котра не залишить байдужим нікого. "У житті кожного трапляються ситуації, з яких важко самому знайти вихід. Саме в такі моменти і варто згадати: ви не наодинці з навколишнім світом, – ділиться Порядинський. – Озирніться навколо, й обов'язково знайдете того, хто поверне вам віру в себе і в людей. Стане вашим спасителем. А можливо, саме Ви і є тією людиною, яка здатна зарядити іншого власним прикладом, дарувати натхнення і життєву енергію.

Слухати онлайн пісню Олександр Порядинський – Savior на Євробачення 2020:

"Вже сама назва "Savior" є багатозначною, – додає учасник Нацвідбору. – Рятівник, спаситель, або мотиватор до самореалізації та людина, здатна на самопожертву. І оскільки всі ми різні, кожен може знайти власне тлумачення цієї назви, особистий сенс пісні, відкрити в ній дуже близьку історію".

Текст і слова пісні Savior

I know I know it's hard
I know nothing is easy when
it comes life

Feels like you're flowing down the river
And nothing feels right
You're losing your mind
You're not one of a kind

And I'm here to make you feel safe

Bridges burn
Rivers overflown
Life is spinning like a tornado

When it's crushing down
I will be around
You should know that I'll be you savior

Your savior (3)

I know I know it's hard
I know
Nothing is easy when it
Comes to life

Feels like we're chasing
Things we don't need
Drowning in greed
Is that what we need ?

Its time to defeat
All the demons that tore you apart

Bridges burn
Rivers overflown
Life is spinning like a tornado

When it's crushing down
I will be around
You should know that I'll be you savior

Your savior (3)

Переклад пісні Savior українською

Я знаю, це важко
Я знаю, ніщо не є легким
Коли це стосуються життя

Здається ти пливеш по течії
І все здається неправильним
Ти втрачаєш глузд
Але знай, що ти не один такий

Я тут щоб ти почувався в безпеці

Мости горять
Ріки переповнюються
Життя крутиться, як торнадо

Коли все ламається
Я буду з тобою
Я буду твоїм рятівником

Твоїм рятівником (3)

Здається ми женемося за речами
Які нам не потрібні
Тонемо в жадібності
Чи це нам потрібно?

Час перемогти
Всіх демонів, які тебе розбирали по частинках

Мости горять
Ріки переповнюються
Життя крутиться, як торнадо

Коли все ламається
Я буду з тобою
Я буду твоїм рятівником

Твоїм рятівником (3)

poryadinskijo - фото 381153
poryadinskijo / instagram

Слухайте також пісню на Нацвідбір: CLOUDLESS – Drown Me Down

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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