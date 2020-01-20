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CLOUDLESS – Drown Me Down: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
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Гурт CLOUDLESS вперше спробує свої сили в Нацвідборі на Євробачення. У 2020-му році хлопці поборються за право представляти Україну на конкурсі в Роттердамі. Слухайте онлайн їхню пісню Drown Me Down.
У 2019-му році гурт CLOUDLESS змінив соліста, тож на Нацвідборі на Євробачення 2020 бойз-бенд виступить у новому складі: колектив доповнив співак Юрій Каналош. "Ми переродилися та готові заявити про себе. Голосно та яскраво", – наголосив один із засновників команди Антон Панфілов.
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Разом із новим солістом, а також гітаристом Михайлом Шатохіним CLOUDLESS зазвучав по-новому, а першим результатом творчого процесу став хітовий сингл "Drown Me Down". Саме з ним музиканти візьмуть участь у Національному відборі.
Слухати онлайн пісню CLOUDLESS – Drown Me Down на Євробачення 2020:
"Це пісня для тих, хто перебуває в критичній ситуації. Пісня-заклик: ніколи не здавайся! Подивися на нас. Різні люди та обставини намагалися нас втопити, але ми все ще тут – з новими обличчями і з новими силами!" – діляться артисти.
Текст і слова пісні CLOUDLESS – Drown Me Down
Oh dear people what's up with your egos?
Need another lie to do a sacrifice ?
We're all equal that's some funny sitcom
If heaven will divide your gold won't let you fly
Whoo-ohh, look at me now
They wanna take me to the river
(They) wanna drown me down
Whoo-ohh, but i'm still around
They wanna take me to the river
(They) wanna drown me down
Try me, try me, can't drag me down, no
Try me, try me, can't drag me down, no
Try me, try me, can't drag me down
They wanna take me to the river
(They) wanna drown me down
Oh no, what's going on ?
You don't like me in a crown
Would you like me in the ground ,
Cross in hands and face calmed down ?
Oh Lord, why they're so cold ?
They just wanna push that sword
They all want me in the ground
Cross in hands and face calmed down
Oh no, i don't like them and no, i don’t hate them
I just want them let me go
Let me breathe don't touch my soul
Oh no, i don't want them and no, didn’t call them
Can you please let me go?
Let me breathe don’t eat my soul
Woo-ohh, look at me now
They wanna take me to the river
(They) wanna drown me down ,
Whoo-ohh, but i'm still around
They wanna take me to the river
(They) wanna drown me down
Whoo-ohh, look at me now
They wanna take me to the river
(They) wanna drown me down ,
Whoo-ohh, but i'm still around
They wanna take me to the river
(They) wanna drown me down
Try me, try me, can't drag me down, no
Try me, try me, can't drag me down, no
Try me, try me, can't drag me down
They wanna take me to the river
(They) wanna drown me down
Додамо, що CLOUDLESS отримав широку популярність в 2017 році завдяки хіту "Між світами", який став саундтреком до серіалу "Школа". Пісні групи часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу.
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