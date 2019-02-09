Олег Винник поставив своїх шанувальниць перед непростим вибором

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу

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Олександра з гурту KAZKA назвала найкорисніший скіл, який потрібен кожному. На її думку, найважливішою є віра в дива. Погоджуєтесь зі співачкою? До слова, нагадаємо, що KAZKA бере участь у другому півфіналі Національного відбору на Євробачення з піснею Apart, яку ми рекомендуємо послухати :)

Олександра з KAZKA розповіла, в що потрібно вірити

TARABAROVA не перестає ділитися яскравими та сонячними світлинами. Одне зі своїх останніх фото у мережі вона супроводжує текстівкою, якій вона розповідає, що обожнює людей, які із задоволенням усміхаються іншим. На думку Світлани, спокійна усмішка може зарядити її та заспокоїти. Тому вона закликала всіх своїх підписників не забувати усміхатися іншим, аби їхнє життя було радісне та щасливе.

TARABAROVA закликала своїх підписників більше усміхатися

Розкішна Селін Діон наразі відпочиває у Парижі. Зірка не забуває ділитися розкішними фото з цього романтичного міста. Не дивно, що її прихильники засипають її компліментами, адже виглядає Селін просто приголомшливо.

Селін Діон ділиться розкішними фото з Парижа

Альфа-самець усіх вовчиць, Олег Винник цього тижня поставив риторичне питання своїм прихильницям: "Бриться чи не бриться?". На диво, більшість його шанувальниць написали, що очікують побачити поголеного Олега.

Олег Винник поставив своїх шанувальниць перед складним вибором

Оля Полякова вирішила поділитися ще одним колажем у рамках флешмобу #10yearschallenge. Співачка показала, у чому вона виходила "у світ" 10 років тому і тепер. Ну погодьтесь, зміни кардинальні ;)

Оля Полякова показала, в чому виходила у світ 10 років тому

Настя Каменських знову не зуміла вразити своїх підписників і хейтерів. Цього разу вона виклала фото з ванної, на якому вона оголила свої сідниці. Співачка підписала світлину хештегом #попакакуким, але більшість користувачів мережі з нею не погодилися. Одні підписники порівняли її з бегемотом, інші – написали, що це фото абсолютно безглузде. Ох же ж дістається Насті останнім часом...

Настя Каменських оголила сідниці, але це не сподобалося користувачам мережі

Тіна Кароль уже зачекалася на теплі сонячні дні, а ви? Не дивно, що зірка останнім часом усе більше викладає архівних фото, які нагадують їй про весну.

Тіна Кароль зачекалася на весну

Телеведуча Валентина Хамайко не перестає вражати своїх підписників наполегливістю та цілеспрямованістю. Не так давно вона стала матусею, а зараз вона ділиться своїми результатами схуднення та повернення до попередньої форми. Звичайно ж, до кубиків пресу ще далеко, але Валентина вірить, що їй вдасться досягти бажаного результату.

Валентина Хамайко упевнено повертається у форму після пологів

Така спокуслива та ніжна. TAYANNA поділилася зі своїми підписниками світлинами, на яких вона ніжиться у ліжку, закликаючи слухати її нову композицію "Очі". А ви вже чули? До слова, саме ця пісня могла виграти у Нацвідборі на Євробачення.

Гаряча Емілі Ратажковскі вирішила несподіваним чином рекламувати власну колекцію спідньої білизни. Модель для цього використала магазин, у якому й відбувалися зйомки. Ох же ж спекотна ця краля. Ми поділимося одним із найгарячіших фото ;)

Спокуслива Емілі Ратажковскі рекламує свою колекцію білизни

Повз цю милу пару ми просто не могли пройти, адже Джастін Бібер і Хейді Болдуін не щодня знімаються разом для Vogue. Ловіть серію лінивих відпочинкових світлин, які чудово передають характер новоспеченого зіркового подружжя.

Закінчити огляд цього тижня ми вирішили на світлинах Katy Perry. Красуня позувала для Paper Magazine. Серія фото супроводжується одним лиш словом: "Трансформація", яке влучно підкреслює кардинальну зміну іміджу виконавиці. Гортайте серію:

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