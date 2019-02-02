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Спекотна чи вульгарна? Dua Lipa повторила образ Тіни Кароль
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу!
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Тіна Кароль перестала носити латексні сукні, а от Dua Lipa, здається, лише підхопила цей модний тренд. Так, у на своїй сторінці молода виконавиця виклала світлини у чорній латексній сукні. В ідентичному вбранні, але зеленого кольору, раніше можна було побачити нашу українську поп-діву Тіну Кароль.
Леся Нікітюк продовжує ділитися світлинами з відпочинку. Цього разу вона провела своєрідну екскурсію підводним рестораном, який розташований на глибині 5,8 метра. Виглядає просто приголомшливо, чи не так?
Зірка серіалу "Гра престолів", Емілі Кларк показала, як виглядає її ранок. Просто гляньте, яка вона невимушені та ніжна. Так одразу й не скажеш, що вона – "матір драконів" ;)
З моменту народження первістка Регіни Тодоренко пройшло не так уже й багато часу, але це не завадило співачці та телеведучій упевненими кроками повертатися до своєї звичної форми. Зірка зізнається, що під час вагітності набрала 18 кілограмів, 15 з яких уже встигла скинути. Браво, Регіна!
Телеведучий Володимир Остапчук поділився смішним відео, яке можна сміливо вмикати на повтор. На ньому гарячий грузинський парубок Іраклі Макацарія виконує запальний танок, посеред якого вривається сам Вова, і виконує щось схоже на "танець морського котика". Не обійшлося й без жарту про те, що Іраклі знову став другим ;)
Повз цей яскравий кадр зі зйомок чарівної Ольги Куриленко ми просто не могли пройти. Так, вона вміє бути не лише брутальною та холоднокровною, а й веселою та смішною.
Співачка Джамала на днях поділилася милим сімейним фото у мережі. Зірка зізнається, що їй дуже складно ходити на ранкові ефіри, коли її "пацани" ще сплять, але саме прихильники та поціновувачі її творчості надихають її щодня. Крім того, вона пообіцяла, що скоро на них чекає багато цікавого. Зокрема, Джа розповіла, що представить пісню "Solo".
Оля Цибульська також бігає по ранкових ефірах, а також активно гастролює українськими містами. Буквально на днях вона виступала у Львові, про що свідчить її фото у центрі міста. Зірка жартома попросила своїх прихильників, щоб вони порадили, куди сходити у місті Лева. Не дивно, що більшість із них почала активно ділитися назвами своїх улюблених закладів.
Впізнаєте її? О, так! Це ж Крістен Белл – актриса, яка стала популярною завдяки головній ролі в детективному серіалі "Вероніка Марс". Усі її прихильники знають, що у Крістен відмінне почуття гумору, що вона регулярно доводить у своєму Instagram. Цього тижня, до прикладу, вона виклала кумедне селфі. Просто придивіться уважно.
Яскрава та сонячна. Саме так можна описати популярну співачку Кеті Перрі. Зірка показала фото з Гаваїв. Підозрюємо, що саме там вона відпочиває і набирається сил перед своїми грандіозними шоу.
Це фото надихає! 49-річна Дженніфер Лопес показала, що сталевий прес – прерогатива не лише молоденьких дівчат. Вона безупинно працює над собою та своїм тілом, аби ми – її прихильники – могли насолоджуватися не лише чудовими піснями, а й милувалися зовнішнім виглядом Джей Ло!
Вітаємо Катерину Осадчу з нагородою. Телеведуча здобула "Золотий лайк" у номінації ведуча року. І з цією нагородою складно посперечатися, адже Катерина дуже багато працює. Веде не лише "Світське життя", а й "Голос країни". До слова, уже завтра стане відомо, хто поповнить команди зіркових тренерів!
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