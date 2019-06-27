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Іво Бобул балотується у Раду: ось з якою партією співак йде на вибори

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Іво Бобул балотується до Верховної Ради - фото 1
Іво Бобул балотується до Верховної Ради

Цьогоріч до Верховної Ради балотуються не лише старі-нові обличчя, а й безліч зірок шоу-бізнесу. Іво Бобул вирішив не стояти осторонь, подавши свою кандидатуру від партії "Патріот".

Народний артист України, співак Іво Бобул вирішив балотуватися до Верховної Ради. Свої сили він планує перевірити у партії "Патріот". Відповідна інформація з'явилася на сайті ЦВК.

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Іво Бобул балотується у Раду: ось з якою партією співак йде на вибори - фото 336896

Іво Бобул, до слова, під номером 5 у виборчому списку партії "Патріот". А загалом у ній налічується 134 кандидати у народні обранці.

Зазначимо, що раніше про свої політичні амбіції заявив пародист і телеведучий Олександр Скічко. 28-річний телеведучий прийняв рішення балотуватись до Ради від партії "Слуга народу". Шоумен буде йти до парламенту по мажоритарному округу 197 на Черкащині. Про це Скічко розповів на своєму акаунті в соцмережі Instagram, де за ним стежать понад 262 тисячі користувачів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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