Вперше у світі створили еко-сигарети

Південноафриканська компанія Smokey Treats заявила про створення перших у світі біорозкладних еко-сигарет. Вони шкодять людям, але не природі.

Недопалки – один з найпоширеніших видів сміття на планеті. Фільтри містять пластик і інші матеріали, які уповільнюють їхнє розкладання і забруднюють навколишнє середовище. Фільтри еко-сигарет зроблені з деревної маси. Засновники Smokey Treats кажуть, що через деякий час від викинутого недопалка не залишиться і сліду.

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Важливо. Такі сигарети все ж шкідливі для здоров'я людей, але абсолютно безпечні для Землі.

Тютюн в цих сигаретах, за твердженням творців, не містить ніяких добавок. Навіть написи на пачці екологічні – чорнило зроблені з сої. Компанія обіцяє пожертвувати відсоток всього прибутку від продажу еко-сигарет на відновлення лісів в Південній Африці.

Курці можуть спати спокійно, розуміючи, що їхня шкідлива звичка не шкодить природі, – кажуть підприємці.

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