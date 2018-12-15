Прототип електричного хетчбека Volkswagen сфотографували в Південній Африці

У мережі з'явилися фотографії передсерійного прототипу електричного хетчбека Volkswagen I.D. Автомобіль, який побудований на новій модульній платформі MEB, "спіймали" під час тестів у Південній Африці.

Про сам електрокар відомо досить багато. Зовні він буде схожий на однойменний концепт 2016 року.

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Рухатися I.D. буде завдяки тяговому електромотору, встановленому на задній осі. Хетчбек запропонують з блоком батарей місткістю від 48 до 111 кіловат-годин, а його ціна складе близько 24 тисяч євро. Як у дизельного Golf. На одній зарядці I.D. з топовою батареєю зможе проїжджати до 550 кілометрів.

Volkswagen I.D. з'явився на шпигунських фото

В основу електрокара ляже "візок" MEB з вбудованою підтримкою бездротової зарядки. Тягова батарея тут, як і у більшості виробників, розміщена у центрі. Вона складається з індивідуальних осередків, які компонуються в модулі необхідного розміру. Ззаду встановлений електромотор, спереду – блок силової електроніки, система обігріву та радіатор.

Volkswagen I.D. з'явився на шпигунських фото

На MEB будуватимуть всі моделі I.D.-сімейства – від хетчбека до кросовера розміром з Touareg. До 2020 року Volkswagen мають намір продавати по 150 тисяч електрокарів на рік.

Volkswagen I.D. з'явився на шпигунських фото

Двома роками пізніше марки, що входять до складу концерну, будуть випускати вже 27 електричних моделей.

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