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Прототип електричного хетчбека Volkswagen сфотографували в Південній Африці

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Volkswagen I.D. зняли під час тестування - фото 1
Volkswagen I.D. зняли під час тестування / Auto Express

У мережі з'явилися фотографії передсерійного прототипу електричного хетчбека Volkswagen I.D. Автомобіль, який побудований на новій модульній платформі MEB, "спіймали" під час тестів у Південній Африці.

Про сам електрокар відомо досить багато. Зовні він буде схожий на однойменний концепт 2016 року.

І ще: Новий Volkswagen Golf зняли під час тестів

Рухатися I.D. буде завдяки тяговому електромотору, встановленому на задній осі. Хетчбек запропонують з блоком батарей місткістю від 48 до 111 кіловат-годин, а його ціна складе близько 24 тисяч євро. Як у дизельного Golf. На одній зарядці I.D. з топовою батареєю зможе проїжджати до 550 кілометрів.

Volkswagen I.D. з'явився на шпигунських фото - фото 295176
Volkswagen I.D. з'явився на шпигунських фото

В основу електрокара ляже "візок" MEB з вбудованою підтримкою бездротової зарядки. Тягова батарея тут, як і у більшості виробників, розміщена у центрі. Вона складається з індивідуальних осередків, які компонуються в модулі необхідного розміру. Ззаду встановлений електромотор, спереду – блок силової електроніки, система обігріву та радіатор.

Volkswagen I.D. з'явився на шпигунських фото - фото 295178
Volkswagen I.D. з'явився на шпигунських фото

На MEB будуватимуть всі моделі I.D.-сімейства – від хетчбека до кросовера розміром з Touareg. До 2020 року Volkswagen мають намір продавати по 150 тисяч електрокарів на рік.

Volkswagen I.D. з'явився на шпигунських фото - фото 295177
Volkswagen I.D. з'явився на шпигунських фото

Двома роками пізніше марки, що входять до складу концерну, будуть випускати вже 27 електричних моделей.

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Джерело: motor
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