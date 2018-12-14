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Представлена броньована версія Tesla Model X

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Переобладнання позашляховика обійшлося компанії в 45 тисяч доларів - фото 1
Переобладнання позашляховика обійшлося компанії в 45 тисяч доларів / BGR.com

У Мексиці представили броньовану версію Tesla Model X.

Куленепробивний електрокар Tesla Model X можуть зробити на замовлення будь-кому лише за 12 тижнів. Броньовик створила компанія Centur Security, яка спеціалізується на підвищенні безпеки автомобілів.

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Обшивку Model X замінили на куленепробивні матеріали Acero і Neoflex, а вікна замінили захисним склом Vidrio. Рівень броні розрахований на кілька різних калібрів кулі. Головною проблемою під час створення броньовика, крім вартості, була вага, яка безпосередньо впливає на дальність поїздки електрокара.

Переобладнання позашляховика обійшлося компанії в 45 тисяч доларів, без вартості самого автомобіля. У Centur Security вже перетворювали на броньовик Tesla Model S і, за свідченнями представників компанії, мали замовлення на нього.

Представлена броньована версія Tesla Model X - фото 295133
Представлена броньована версія Tesla Model X
Представлена броньована версія Tesla Model X - фото 295134
Представлена броньована версія Tesla Model X

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Джерело: electrek
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