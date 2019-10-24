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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Одна важлива річ, яку варто робити у душі

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Душ - фото 1
Душ / healthlibrary

Здавалося б, які премудрості можуть бути в душі? Помитися, поголитися. Але ця річ абсолютно необхідна, особливо після виснажливого дня.

Важливо дбати про своє здоров'я кожен день, обливаючи ікри прохолодною водою.

І ще: 5 речей, які ви не повинні нікому пояснювати

Навіщо? Щоб "розвантажити" ноги, які дуже втомилися за день, запобігши набуханню вен і навіть тромбозу. Звісно, якщо почати робити це, коли ситуація вже вийшла з-під контролю, нічого особливого не станеться. Але якщо ви з цього самого дня будете практикувати "методику", вона, повірте, спрацює.

Все, що треба – протягом 30-40 секунд тримати під струменем холодної води спочатку одну, а потім іншу ногу. Не так складно, правда? Але для тих, хто хоче довести ефективність процедури до максимуму (або знає про свою схильність до тромбозу) є ще одна порада: купіть в аптеці спеціальний гель і наносите його після душу на ноги від коліна до щиколотки просто для профілактики.

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Джерело: healthlibrary
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