5 речей, які ви не повинні нікому пояснювати

Ви абсолютно не маєте переконувати когось в тому, що ви живете по-своєму, якщо ви знаєте, що це все, що має значення. Ось кілька речей, які ви ніколи не повинні нікому пояснювати.

Ніколи не пояснюйте, чому ви вирішили бути поруч з людьми, яких ви обрали

Ви вільні вибирати друзів, яких хочете бачити у своєму житті. Немає ніякого сенсу дозволяти кому-небудь вибирати, кого ви впускаєте у своє життя, якщо тільки ця людина не ви. Вам не потрібно пояснювати, чому ви любите людей, які вам подобаються.

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Ніколи не пояснюйте свої пріоритети

Ваші пріоритети – це ваші пріоритети з ваших власних причин, і цими причинами не треба ділитися ні з ким іншим. Ви живете так, як хочете, і всі інші теж. Якщо комусь не подобається це, то з цим просто треба змиритися.

Ніколи не пояснюйте, чому ви говорите "так" або "ні"

Ви говорите так чи ні, тому що це те, що ви дійсно хочете в результаті. Немає сенсу відмовлятися від чого-небудь заради тих, хто відмовляється прийняти вашу відповідь такою, якою вона є. Ці люди ніколи не будуть щасливі, незалежно від того, що ви говорите в цей момент.

5 речей, які ви не повинні нікому пояснювати

Ніколи не пояснюйте, чому ви вивчаєте себе належним чином

Ви вільні досліджувати себе і працювати, щоб знайти себе всіма можливими способами. У той час як інші будуть називати вас дивним або намагатися змусити вас пояснити, ви не зобов'язані це робити. Ви не іграшка, і ви ніколи не повинні дозволяти нікому грати з вами.

Ніколи не пояснюйте, що зробило вас таким, яким ви є

Ви унікальний і вражаючий. Через ваше добре ставлення і те, як ви тримаєтеся, люди завжди будуть хотіти дізнатися вашу "таємницю", а тут, як то кажуть, секрету немає. Пояснити, що зробило вас таким, яким ви є, ніколи не буває легко, і вам не слід намагатися це робити.

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