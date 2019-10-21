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Оптимальна кількість сексу для кожного віку: нове дослідження
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Група дослідників з вивчення сексу провела опитування, в ході якого вдалося з'ясувати, наскільки часто люди різного віку в середньому займаються сексом.
Дослідники опитали 1170 повнолітніх чоловіків і жінок різного віку і прийшли до висновку, що у віці від 18 до 29 років середня кількість статевих актів на рік становить 112 разів, у віці від 30 до 39 – 86, а у віці від 40 до 49 – 69 разів на рік. Таким чином, наймолодші учасники дослідження в середньому займалися сексом близько двох разів на тиждень, в той час як старші – в середньому один раз.
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До речі, на початку цього року повідомлялося і про інше дослідження, автори якого намагалися з'ясувати, як багато сексу потрібно парі для підтримки гармонійних відносин. Як з'ясувалося, чим частіше подружжя займалися сексом, тим вищої думки вони були про своє спільне життя, проте така тенденція переставала спостерігатися при сексі частіше одного разу на тиждень.
Хоча багато учасників проведеного фахівцями опитування зізнавалися, що хотіли б займатися сексом "частіше, ніж зараз", насправді ж для щастя в сімейному житті більшості людей необхідна щотижнева інтимна близькість, в той час як більш часті статеві контакти додаткового ефекту в цьому питанні не мають.
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