Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Нову кохану Бреда Пітта називають копією Ірини Шейк: порівняйте самі

  • 36
Ніколь Потуральскі і Іра Шейк - фото 1
Ніколь Потуральскі і Іра Шейк / bcffr

Днями у Мілані пройшло кілька показів мод. Так, відбулося й шоу Hugo Boss, учасницею якого стала нова кохана Бреда Пітта Ніколь Потуральскі.

Під час шоу модель продемонструвала один образ. Як і Ірина Шейк, яка теж взяла участь у показі Hugo Boss.

І ще: Бред Пітт і Дженніфер Еністон зустрілися онлайн заради спільного проєкту

Багато користувачів мережі, до слова, називають Потуральскі копією Шейк. При цьому не уникла 27-річна модель і порівнянь з ексдружиною свого бойфренда Анджеліною Джолі, а ще хейтерських коментарів на свою адресу. Наприклад, недавно Ніколь вступила в листування з одним зі своїх фоловерів, який поцікавився у неї, чому вона і Пітт ненавидять Джолі. Потуральскі вирішила не залишати без уваги це питання: модель відповіла користувачу, що вона нікого не ненавидить.

Нову кохану Бреда Пітта називають копією Ірини Шейк: порівняйте самі - фото 427686
Нову кохану Бреда Пітта називають копією Ірини Шейк: порівняйте самі - фото 427685
Нову кохану Бреда Пітта називають копією Ірини Шейк: порівняйте самі - фото 427683
Нову кохану Бреда Пітта називають копією Ірини Шейк: порівняйте самі - фото 427687

Тим часом Бред Пітт випустив рожеве ігристе вино Fleur de Miraval. Про це знаменитість розповів в інтерв'ю для видання People. Напій створили на виноробні у французькій провінції Шампань, де розташований сімейний замок Пітта і його колишньої дружини Анджеліни Джолі – Міраваль.

Це цікаво: Нові фото дочки Джолі і Пітта підкорили мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Паулін Танто, яка обожнює голі фото (18+)
  • Вчора, 19:49
  • 831
Мотиваційні відео Вілла Сміта, які змушують надихнутися
  • 25 вересня, 16:21
  • 419
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2542065
Загрузка...
Новини