Нову кохану Бреда Пітта називають копією Ірини Шейк: порівняйте самі

Днями у Мілані пройшло кілька показів мод. Так, відбулося й шоу Hugo Boss, учасницею якого стала нова кохана Бреда Пітта Ніколь Потуральскі.

Під час шоу модель продемонструвала один образ. Як і Ірина Шейк, яка теж взяла участь у показі Hugo Boss.

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Багато користувачів мережі, до слова, називають Потуральскі копією Шейк. При цьому не уникла 27-річна модель і порівнянь з ексдружиною свого бойфренда Анджеліною Джолі, а ще хейтерських коментарів на свою адресу. Наприклад, недавно Ніколь вступила в листування з одним зі своїх фоловерів, який поцікавився у неї, чому вона і Пітт ненавидять Джолі. Потуральскі вирішила не залишати без уваги це питання: модель відповіла користувачу, що вона нікого не ненавидить.

Тим часом Бред Пітт випустив рожеве ігристе вино Fleur de Miraval. Про це знаменитість розповів в інтерв'ю для видання People. Напій створили на виноробні у французькій провінції Шампань, де розташований сімейний замок Пітта і його колишньої дружини Анджеліни Джолі – Міраваль.

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