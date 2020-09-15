Бред Пітт і Дженніфер Еністон зустрілися онлайн заради спільного проєкту

Колишнє подружжя, яких шанувальники і інсайдери мало не щороку намагаються знову "одружити", Бред Пітт і Дженніфер Еністон, возз'єдналися якщо не в житті, то на екрані.

Бред і Дженніфер взяли участь в живих читаннях молодіжної комедії 1982 року "Безтурботні часи в Ріджмонт Хай", знятої за мотивами книги Кемерона Кроу. Це перша спільна поява екскоханих в одному проєкті з 2001 року: тоді Пітт засвітився в серіалі Друзі.

І ще: Відоме ім'я актора, на честь якого найчастіше називають дітей

Сам випуск вийде в ефір 17 вересня, поки ж організатори опублікували тизер: знімок екрана, де, крім Джен і Бреда, беруть участь Джулія Робертс, Меттью Макконахі, Шайя ЛаБеф, Морган Фріман, Джиммі Кіммел, Генрі Голдінг, а також Шон Пенн. Онлайн-трансляція ініціативи пройде на сторінках благодійної організації Шона Пенна CORE в соцмережах, всі пожертви від читань підуть на благодійність.

До слова, це вже не перша добра справа, яку Дженніфер і Бред роблять разом. У червні актриса зробила пожертвування в розмірі 1 мільйона доларів на рахунок благодійної організації Color of Change. А через кілька днів рівно таку ж суму в ту ж організацію перевів і Бред Пітт.

Це цікаво: Тому Харді – 43 роки: найкращі трансформації актора