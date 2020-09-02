Бред Пітт анонсував випуск нового ігристого вина

Голлівудський актор Бред Пітт випустив рожеве ігристе вино Fleur de Miraval. Про це знаменитість розповів в інтерв'ю для видання People.

Напій створили на виноробні у французькій провінції Шампань, де розташований сімейний замок Пітта і його колишньої дружини Анджеліни Джолі – Міраваль. Також у виробництві шампанського взяли участь дві французькі виноробні сім'ї – Перрен і Петерс. На створення Fleur de Miraval пішло п'ять років.

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"Для мене шампанське асоціюється зі святом, якістю, престижем і розкішшю. Але рожеве шампанське досі залишається маловідомим. Я хотів, щоб ми спробували створити бренд рожевого шампанського, зосередивши всі наші зусилля лише на одному кольорі. Результат вражаючий, і я дуже ним пишаюся", – розповів Пітт.

Вино Fleur de Miraval випущено невеликою партією, в ній всього 20 тисяч пляшок. Придбати напій можна буде з 15 жовтня 2020 року ціною приблизно у 390 доларів за пляшку. У складі шампанського Бреда Пітта – 75% винограду сорту шардоне і 25% – піно нуар.

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