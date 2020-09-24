Нові фото дочки Джолі і Пітта підкорили мережу

Актриса Анджеліна Джолі вирушила за покупками в компанії дітей: Захари, Шайло і Вів'єн. 45-річна знаменитість постала перед вуличними фотографами в чорній футболці і штанях в тон, навколо пояса вона пов'язала лонгслів.

Однак цього разу наряд Анджеліни привернув куди менше уваги, ніж її дочка Шайло. Вона одягла сірий світшот з чорними шортами, які підкреслили довгі і стрункі ноги дочки Джолі і Пітта. Волосся 14-річна дівчина зібрала в пучок і не забула про одноразову маску.

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Інтернет-користувачі були здивовані, зазначивши, що Шайло майже наздогнала свою знамениту маму за зростом.

У коментарях до фото вони почали гадати, коли спадкоємиця акторів встигла так витягнутися. "Шайло росте і стає все більш жіночною", "Ого, коли Шайло встигла так подорослішати? Скоро вже Анджеліну пережене", "Шайло, звичайно, неймовірно струнка дівчина", "Вона з кожним роком все красивіша і красивіша", "Оце ноги у Шайло!", – пишуть шанувальники Джолі. Вони вважають, що її спадкоємицю чекає блискуче майбутнє в одному з модельних агентств.

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