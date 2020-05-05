Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 5 травня

поширення коронавірусу в Україні та світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 5 травня: в Україні виявлено 12 697 випадок коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 366 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 5 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 041 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 33 311 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 12 697 Одужали 1875 Померли 316

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 948) та в місті Києві (1 583). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 454 Волинська область 343 Дніпропетровська область 478 Донецька область 83 Житомирська область 448 Закарпатська область 546 Запорізька область 287 Івано-Франківська область 1 015 Кіровоградська область 401 Київ 1 583 Київська область 866 Львівська область 514 Луганська область 38 Миколаївська область 163 Одеська область 469 Полтавська область 231 Рівненська область 779 Сумська область 112 Тернопільська область 923 Харківська область 377 Херсонська область 142 Хмельницька область 119 Чернівецька область 1 948 Черкаська область 314 Чернігівська область 64

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-05-2020:

Захворіли 3 584 118 Одужали 1 167 883 Померли 251 562 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

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