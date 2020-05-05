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Коронавірус Карантин День матері

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 5 травня

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поширення коронавірусу в Україні та світі - фото 1
поширення коронавірусу в Україні та світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 5 травня: в Україні виявлено 12 697 випадок коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 5 травня - фото 402006

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 366 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 5 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 041 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 33 311 таких повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 12 697
Одужали 1875
Померли 316

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1 948) та в місті Києві (1 583). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 454

Волинська область

 343

Дніпропетровська область

 478

Донецька область

 83

Житомирська область

 448

Закарпатська область

 546

Запорізька область

 287

Івано-Франківська область

 1 015

Кіровоградська область

 401

Київ

 1 583

Київська область

 866

Львівська область

 514

Луганська область

 38

Миколаївська область

 163

Одеська область

 469

Полтавська область

 231

Рівненська область

 779

Сумська область

 112

Тернопільська область

 923

Харківська область

 377

Херсонська область

 142

Хмельницька область

 119

Чернівецька область

 1 948

Черкаська область

 314

Чернігівська область

 64

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 5 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-05-2020:

Захворіли 3 584 118
Одужали 1 167 883
Померли 251 562

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 5 травня - фото 401981

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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