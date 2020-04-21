Карантин в Україні продовжать до 12 травня: які умови пом'якшать

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин в Україні планують продовжити до 12 травня. Водночас МОЗ буде пропонувати уряду пом'якшення певних обмежень. Розповідаємо, про що ж йдеться.

Карантин в Україні мав тривати до 24 квітня, утім, Максим Степанов наголошує, що продовження дії обмежувальних заходів до 12 травня зумовлене рівнем захворюваності на COVID-19.

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"На найближчому засіданні уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження дії карантину до 12 травня. Це продовження викликане рівнем захворювання і тією небезпекою, яку несе коронавірусна хвороба", – заявив глава МОЗ.

Засідання уряду відбудеться у середу, 22 квітня. При цьому Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати міністрам пом'якшити деякі карантинні заходи.

Наприклад, дозволити прогулянки парками. Але ці прогулянки будуть обмежені за кількістю осіб та засобів індивідуального захисту під час прогулянок, – зазначив Степанов.

Також МОЗ пропонуватиме відкрити для відвідування музеї та бібліотеки: там будуть діяти обмеження щодо дистанції між людьми, буде введений "масковий режим" та вимірювання температуру на вході.

Степанов додав, що це не всі пом'якшення, але наголосив, що всі вони "будуть дуже чітко регламентовані". За його словами, Кабмін очікує піку захворюваності на COVID-19 в Україні на початку травня 2020-го.

Станом на ранок 21 квітня в Україні лабораторно підтвердили 6125 випадків COVID-19. З них 367 людей одужали, а 161 – померла.

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