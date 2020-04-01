Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу: прогноз на основі порівняння з Іспанією

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав період, коли очікується пік спалаху коронавірусу в Україні. Дізнайтесь, коли, на думку представника МВС, максимально зросте кількість хворих на COVID-19.

За словами Антона Геращенка, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня 2020 року. Раніше глава МВС Арсен Аваков наголосив, що, за оптимістичним прогнозом, країна почне повертатися до нормального життя лише після 15 травня. До цього часу, найімовірніше, карантин не просто триватиме – його ще й посилять.

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Нагадаємо, що станом на 1 квітня коронавірус підтверджений в 669 українців, 17 з них – померли. "Ці цифри ще не зрівнянні зі статистикою країн ЄС і США, де рахунок інфікованих пішов уже на сотні тисяч. Але ці цифри не повинні нікого заспокоювати. Імунітет українців не сильніший за імунітет китайців, італійців чи американців", – зазначає Геращенко.

Він також визнає, що інфікованих COVID-19 в Україні набагато більше, аніж зафіксовано офіційно. Дехто вже переніс коронавірус із легкими симптомами, а дехто хворий, але ще не знає про це, оскільки не пройшов тестування або не звертався до медиків взагалі.

"Ми ввели карантин 11 березня, коли кількість встановлених хворих була менша за десяток, випередивши аналогічні рішення багатьох європейських країн. Це було хворобливе, але правильне рішення для мільйонів наших співгромадян. Але не варто займатися самообманом, важкі часи ще попереду", – передбачає заступник очільника МВС.

Геращенко порівнює динаміку виявлення COVID-19 в Україні та в Іспанії. 28 лютого в Іспанії було виявлено 33 інфікованих, а всього через 21 день підтвердили вже 25 496 випадків коронавірусу. В Україні на 21 березня було виявлено 47 хворих, а вже через 11 днів – 669 інфікованих. Тому в МВС очікують пік епідемії приблизно на 15-25 квітня.

Для того, щоб карантин був ефективний, на думку Геращенка, потрібні дві умови:

Тестування, тестування і ще раз тестування! Самоізоляція, самоізоляція і ще раз самоізоляція для всіх, хто не задіяний в роботі виробництва, агрокомплексу та в роботі критично важливих об'єктів інфраструктури.

"Ось те, що може і повинно зупинити катастрофічне поширення епідемії в Україні. І, в першу чергу, це самоізоляція для тих, хто повернувся з епіцентрів епідемії США, ЄС, інших країн. 14 днів вдома – це не висока ціна за порятунок життя і здоров'я ваших співгромадян", – підсумував Антон Геращенко.

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