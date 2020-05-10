Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 10 травня

поширення коронавірусу в Україні та світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 10 травня: в Україні виявлено 15 232 випадів коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 522 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 10 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 084 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 39 263 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 15 232 Одужали 3 060 Померли 391

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 268) та в місті Києві (1 805). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 544 Волинська область 470 Дніпропетровська область 704 Донецька область 100 Житомирська область 517 Закарпатська область 695 Запорізька область 328 Івано-Франківська область 1 116 Кіровоградська область 416 Київ 1 805 Київська область 972 Львівська область 753 Луганська область 42 Миколаївська область 221 Одеська область 636 Полтавська область 246 Рівненська область 926 Сумська область 154 Тернопільська область 999 Харківська область 572 Херсонська область 159 Хмельницька область 175 Чернівецька область 2 268 Черкаська область 341 Чернігівська область 73

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-05-2020:

Захворіли 4 101 975 Одужали 1 441 873 Померли 280 451 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

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