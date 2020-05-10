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Коронавірус Карантин День матері

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 10 травня

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поширення коронавірусу в Україні та світі - фото 1
поширення коронавірусу в Україні та світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 10 травня: в Україні виявлено 15 232 випадів коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 10 травня - фото 403111

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 522 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 10 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 084 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 39 263 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 15 232
Одужали 3 060
Померли 391

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 268) та в місті Києві (1 805). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 544

Волинська область

 470

Дніпропетровська область

 704

Донецька область

 100

Житомирська область

 517

Закарпатська область

 695

Запорізька область

 328

Івано-Франківська область

 1 116

Кіровоградська область

 416

Київ

 1 805

Київська область

 972

Львівська область

 753

Луганська область

 42

Миколаївська область

 221

Одеська область

 636

Полтавська область

 246

Рівненська область

 926

Сумська область

 154

Тернопільська область

 999

Харківська область

 572

Херсонська область

 159

Хмельницька область

 175

Чернівецька область

 2 268

Черкаська область

 341

Чернігівська область

 73

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 10 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-05-2020:

Захворіли 4 101 975
Одужали 1 441 873
Померли 280 451

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Великобританії та Франції.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 10 травня - фото 402937

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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