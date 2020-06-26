Український водій оригінально замаскував номер авто від камер автофіксації: фотофакт

Після початку роботи в Україні системи автоматичної відеофіксації порушень ПДР у водіїв з'явилася спокуса приховати автомобільні номери. Тож українські автомобілісти продовжують винаходити лайфхаки щодо маскування номерних знаків від систем автофіксації перевищення швидкості.

На цей раз відзначився власник VW Passat CC. Як видно на фото, опублікованих на сторінці ДТП Київ у Faceebok, автомобіліст закрив одну букву свого держзнака. Для цього він використовував штучний листок з дерева, прикріпивши його канцелярським біндером.

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Можливо, така методика боротьби з камерами й ефективна, але поліція її явно не оцінить. Подібні дії є незаконними, за них передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу у розмірі від 170 до 255 грн. Водночас штраф за перевищення швидкості, нагадаємо, становить від 255 до 510 грн.

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