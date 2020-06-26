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Ford представив чотирнадцяте покоління моделі F-150: фото

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Ford - фото 1
Ford / drive2

Компанія Ford презентувала 14 покоління найпопулярнішого пікапа в світі: модель F-150. Дивіться, як виглядає авто!

Для компанії Ford ця модель є знаковою. Останні 38 років поспіль F-Series був найбільш продаваним автомобілем в США, а 43 роки поспіль найбільш продаваним пікапом. Нова 14 генерація обіцяє стати найбільш універсальною і технологічною моделлю за всю історію.

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Дизайн F-150 змінився не так радикально, як у найближчих конкурентів. Можна припустити, що це зроблено на догоду численним шанувальникам моделі, які досить консервативні в своєму виборі і не люблять змін. Покупцям пропонується декілька варіантів оформлення решітки радіатора, світлотехніки і декору. Бампери можуть бути нефарбовані, в колір кузова або в хромі.

Також можна замовити спеціальну панель-органайзер на двері багажника Tailgate Work Surface, щоб використовувати її для виконання підсобних робіт. Модуль Pro Power Onboard дозволить підключати найрізноманітнішу техніку або використовувати авто як зарядну станцію.

Ford представив чотирнадцяте покоління моделі F-150: фото - фото 412595

Ford представив чотирнадцяте покоління моделі F-150: фото - фото 412596

Ford представив чотирнадцяте покоління моделі F-150: фото - фото 412597

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Джерело: drive2
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