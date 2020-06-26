Ford представив чотирнадцяте покоління моделі F-150: фото

Компанія Ford презентувала 14 покоління найпопулярнішого пікапа в світі: модель F-150. Дивіться, як виглядає авто!

Для компанії Ford ця модель є знаковою. Останні 38 років поспіль F-Series був найбільш продаваним автомобілем в США, а 43 роки поспіль найбільш продаваним пікапом. Нова 14 генерація обіцяє стати найбільш універсальною і технологічною моделлю за всю історію.

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Дизайн F-150 змінився не так радикально, як у найближчих конкурентів. Можна припустити, що це зроблено на догоду численним шанувальникам моделі, які досить консервативні в своєму виборі і не люблять змін. Покупцям пропонується декілька варіантів оформлення решітки радіатора, світлотехніки і декору. Бампери можуть бути нефарбовані, в колір кузова або в хромі.

Також можна замовити спеціальну панель-органайзер на двері багажника Tailgate Work Surface, щоб використовувати її для виконання підсобних робіт. Модуль Pro Power Onboard дозволить підключати найрізноманітнішу техніку або використовувати авто як зарядну станцію.

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