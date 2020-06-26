Переможець по життю: новенький Lamborghini розбили за пів години після покупки

У Великобританії власник нового Lamborghini Huracan Spyder потрапив у ДТП через пів години після покупки машини. В результаті аварії, яка сталася на шосе, суперкар тепер навряд чи підлягає відновленню.

Чоловік придбав темно-сірий Lamborghini Huracan Spyder за 200 000 фунтів стерлінгів. Після виїзду з автосалону він вирішив протестувати швидкісні можливості суперкара на першому ж шосе.

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Через пів години поїздки, в автомобіля виникли технічні проблеми, і чоловік був змушений знизити швидкість і зупинитися прямо на трасі. У цей момент в задню частину родстера на великій швидкості в'їхав мінівен, водій якого відволікся від дороги. В результаті ДТП вся задня частина Lamborghini виявилася сильно пошкоджена і тепер автомобіль навряд чи підлягає відновленню. На щастя, водій суперкара не постраждав.

Родстер Lamborghini Huracan Spyder дебютував у 2019 році. Суперкар обладнаний 5,2-літровим V10 потужністю 640 кінських сил і 600 Нм крутного моменту. Агрегат дозволяє автомобілю розганятися до "сотні" за 3,1 секунди. Максимальна швидкість становить 325 кілометрів на годину.

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