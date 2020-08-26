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Нормальний підхід: фанати бойкотують Бетмен з Паттінсоном, аби той знявся у порно

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Прихильники Паттінсона пропонують бойкотувати - фото 1
Прихильники Паттінсона пропонують бойкотувати / gettyimages

У першому тизері-трейлері нового "Бетмена" режисера Метта Рівза Роберт Паттінсон майстерно перевтілюється на Темного Лицаря. Але не всі фанати задоволені успіхами актора. Частина з них закликає бойкотувати картину, і причина дуже логічна.

У грудні 2019 року Паттінсон дав інтерв'ю The Observer, в якому розповів, що для нього велика честь – грати головну роль у стрічці Рівза, а в разі провалу він піде зніматися в артхаусному порно. І тепер його шанувальники хочуть, щоб він виконав свою обіцянку.

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Нагадуємо, зйомки фільму були припинені у зв'язку з пандемією коронавірусу, але повинні відновитися у вересні. Якщо все піде за планом, новий "Бетмен" з'явиться на екранах 1 жовтня 2021 року.

Прихильники мріють, щоб Паттінсон дотримав своєї обіцянки - фото 422195
Прихильники мріють, щоб Паттінсон дотримав своєї обіцянки

Зазначимо, що з 26 серпня на великих екранах покажуть фільм "Тенет", у якому теж зіграв Роберт Паттінсон. Це науково-фантастичний трилер про Третю світову війну. Сценарій написав сам Крістофер Нолан.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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