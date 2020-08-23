Тенет: дивіться трейлер нового фільму Крістофера Нолана про Третю світову війну

На вихід на великі екрани нового фільму режисера Крістофера Нолана очікують мільйони людей по всьому світу. Напередодні прем'єри стрічки "Тенет" у мережу виклали її фінальний трейлер. Дивіться на Радіо МАКСИМУМ!

Компанія Warner Bros. випустила фінальний трейлер фільму Крістофера Нолана "Тенет". Прем'єра стрічки запланована на 3 вересня.

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Вихід фільму відкладався вже двічі через пандемію коронавірусу. Спочатку прем'єра була призначена на 17 липня, потім – на 12 серпня.

Нагадуємо, "Тенет" – це науково-фантастичний трилер про Третю світову війну. Сценарій написав сам Крістофер Нолан. У головних ролях – Роберт Паттінсон, Джон Девід Вашингтон, Елізабет Дебікі, Кеннет Брана і Аарон Тейлор-Джонсон.

Зауважимо, що у стрічки "Тенет" уже доволі високий рейтинг на Rotten Tomatoes. Там вона має 80% "свіжості".

Тенет: дивіться фінальний трейлер фільму:

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