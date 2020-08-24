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Всі трейлери DC FanDome: Чорний Адам, Диво-жінка і нова Ліга Справедливості

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Всі новинки DC FanDome - фото 1
Всі новинки DC FanDome

Під час DC FanDome з'явилась порція трейлерів новеньких ігор, фільмів та серіалів за коміксами DC. Готуйтесь побачити промо до режисерської версії "Ліги справедливості", "Диво-жінки 1984", перезапуск "Бетмена та багато іншого.

У ніч з 22 на 23 серпня пройшов особливий захід DC FanDome для шанувальників коміксів і не тільки. Які новинки чекають на глядачів вже незабаром і промо яких проєктів нарешті показали – дивіться далі.

І ще: Опубліковано перший трейлер фільму Бетмен з Робертом Паттінсоном у головній ролі

"Ліга Справедливості" від Зака Снайдера нарешті отримала не лише уривки, а й повноцінний трейлер режисерської версії. Відомо, що стрічка вийде у форматі міні-серіалу, яка складатиметься з 4 серій по годині. Прем'єра запланована на 2021 рік на сервісі HBO Max.

Ліга Справедливості: дивитись трейлер режисерської версії:

"Диво-жінка 1984" також отримала свіже промо, де глядачів краще познайомили з Гепардою, істориком, яка перетворюється у звіра через силу артефакту. Саме з нею доведеться стикнутись Діану. Прем'єра запланована вже на осінь 2020.

Диво-Жінка 1984, дивитись трейлер фільму онлайн:

Фанати отримали можливість познайомитись і з героями нового "Загону самогубців" від Джеймса Ганна. Анімаційний ролик готує до пригоди, а бонусом стало відео зі зйомок. Прем'єра запланована на 2021 рік.

Загін Самогубців, дивитись трейлер фільму онлайн:

"Чорний Адам" нарешті отримав перший тизер, який повністю складається з концепт-артів. Яскраве промо показала також, що серед героїв опиняться Циклон, Людина-яструб Доктор Фейт. Дата виходу стрічки, на диву, дуже точна, а саме 22 грудня 2021.

Чорний Адам: дивитись трейлер фільму онлайн:

Suicide Squad: Kill the Justice League від студії Rocksteady покрасувалась яскравим промо. У грі гравці будуть боротись з добром на стороні антагоністів, які точно уміють розважатись.

Suicide Squad: Kill the Justice League, дивитись трейлер гри онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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