Енола Холмс: дивіться трейлер фільму з зіркою Дивних див

Стрімінговий сервіс Netflix випустив трейлер фільму "Енола Холмс". У центрі сюжету – сестра Шерлока, Енола Холмс. Її роль виконала Міллі Боббі Браун, Оді з "Дивних див". Дивіться трейлер стрічки на Радіо МАКСИМУМ!

Енола приїжджає у Лондон у надії відшукати свою зниклу матір Евдору (Хелена Бонем Картер). Крім того, юній Холмс слід розплутати змову, яка виникла навколо юного лорда, що трапився їй на шляху.

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У фільмі з'явиться сам Шерлок (Генрі Кавілл), а також його старший брат Майкрофт (Сем Клафлін з четвертої частини "Піратів Карибського моря").

Режисер – Гаррі Бредбір, який працював над серіалами "Флібег" і "Вбиваючи Єву". Сценарій написав британський драматург Джек Торн, відомий завдяки серіалам "Скінс" і "Покидьки", а також п'єсі "Гаррі Поттер і Прокляте дитя".

"Енола Холмс" вийде на Netflix 23 вересня, тож можете уже запастись попкорном.

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