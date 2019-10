Ніяких оголень: у Парижі скульптури одягнули у спідню білизну

Ми бачили всяке, але такого... У Парижі вирішили, що скульптури надто роздягнені, тому вирішили приховати причинні місця спідньою білизною.

Скульптора Стефана Симона запросили представити свої роботи на виставці In Memory of Me у коридорах будівлі ЮНЕСКО в Парижі, але з однією умовою – художника попросили прикрити оголеність статуй, щоб "не ранити почуття відвідувачів".

Фігури, включені в In Memory of Me, віддають данину античній скульптурі, і водночас іронічно обігрують культурну традицію. Статуї оточені дзеркалами, деякі з них буцімто роблять селфі і запрошують відвідувачів сфотографуватися з ними.

Симону довелося одягнути на статуї стрінги, що тільки посилило комічний ефект. Не дивно, що фотографії стали мемами, а в самій ЮНЕСКО визнали помилку.

Pour «ne pas heurter certaines sensibilités», l'Unesco basée à Paris, a caché sous un slip les sexes de deux statues de l'artiste Stéphane Simon https://t.co/8B80QSrEZP @HypathieBlog pic.twitter.com/KkSriw8vww — L'important (@Limportant_fr) October 26, 2019

