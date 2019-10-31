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Ніяких оголень: у Парижі скульптури одягнули у спідню білизну

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Скульптури назвали занадто оголеними - фото 1
Скульптури назвали занадто оголеними

Ми бачили всяке, але такого... У Парижі вирішили, що скульптури надто роздягнені, тому вирішили приховати причинні місця спідньою білизною.

Скульптора Стефана Симона запросили представити свої роботи на виставці In Memory of Me у коридорах будівлі ЮНЕСКО в Парижі, але з однією умовою – художника попросили прикрити оголеність статуй, щоб "не ранити почуття відвідувачів".

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Фігури, включені в In Memory of Me, віддають данину античній скульптурі, і водночас іронічно обігрують культурну традицію. Статуї оточені дзеркалами, деякі з них буцімто роблять селфі і запрошують відвідувачів сфотографуватися з ними.

Ніяких оголень: у Парижі скульптури одягнули у спідню білизну - фото 365082

Симону довелося одягнути на статуї стрінги, що тільки посилило комічний ефект. Не дивно, що фотографії стали мемами, а в самій ЮНЕСКО визнали помилку.

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Джерело: Le Figaro
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