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Зніми мене безкоштовно: фотограф кумедно поставив на місце фанатів халяви

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Креативний фотограф геніально стібе фанатів халяви - фото 1
Креативний фотограф геніально стібе фанатів халяви

Ви будете подивовані, але досі багато людей уважають, що можна сміливо просити інших виконувати свої професійні обов'язки абсолютно безкоштовно або майже. Саме з такими нахабами у цікавий спосіб вирішив боротися один фотограф.

Підозрюємо, що саме численні прохання познімати безкоштовно настільки набридли одному фотографу, що він придумав дотепний спосіб поставити на місце фанатів халяви – вивісив оголошення про пошук безкоштовної робочої сили.

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Оголошення опубліковано на форумі Reddit користувачем Alexispaige1124, і воно швидко стало популярним. Що ж у ньому пише?

Зніми мене безкоштовно: фотограф кумедно поставив на місце фанатів халяви - фото 364906

Фотограф шукає людей, які будуть виконувати свою роботу безкоштовно (Чикаго)

Я фотограф, і, оскільки люди постійно просять мене познімати їх безкоштовно, я зробив висновок, що вони теж працюють нічого з цього не маючи.

Я шукаю абсолютно різних людей, абсолютно різних професій, щоб вони виконували різну роботу – головне, щоб мені не довелося за неї платити. Тільки подумайте, ви отримаєте безцінний досвід, і я замовлю за вас слівце, розповім усім, який ви чудовий фахівець. Це можливість зробити купу неоплачуваної роботи, зате всі будуть від вас у захваті. Загалом, якщо у вас є професія і робота і ви готові займатися нею безкоштовно, будь ласка, повідомте мені, тому що у мене напевно знайдеться для вас справа і я моментально вас найму.

Не соромтеся написати мені лист про те, що ви можете для мене зробити і коли можете почати. І не забудьте докласти рекомендації.

З нетерпінням чекаю вашої безкоштовної роботи.

Дотепно, чи не так? Не впевнені, що цей лист зупинить потік прохань про безкоштовну роботу, але фотограф хоча б спробував.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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