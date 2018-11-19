Ніколь Кідман здивувала фігурою у блискучій сукні

Кідман вийшла на доріжку в дуже ніжному платті / ensonhaber

Виглядає актриса Ніколь Кідман блискуче.

Днями багато голлівудських зірок зібралися в театрі Долбі, де щорічно проходить церемонія "Оскар", на 10-ту церемонію вручення премій Governors Awards.

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На заході з'явилася і 51-річна актриса Ніколь Кідман. Вона вийшла на доріжку в дуже ніжному платті від бренду Rodarte з колекції весна-літо 2019. До наряду актриса підібрала золоті босоніжки на високих підборах і годинник, який був більше схожий на браслет. Волосся Кідман зібрала у зачіску і зробила легкий вечірній макіяж.

Тим часом популярна українська співачка Настя Каменських заспівала легендарну мексиканську пісню. Відповідний ролик з'явився на її сторінці у Instagram.

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