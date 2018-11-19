У мережу злили повністю оголені фото Rihanna

Зірка стала жертвою хакерів, які вкрали її особисті дані. Серед інформації були і інтимні фото співачки.

Нещодавно в широке користування в мережі потрапили фото повністю оголеної популярної співачки і актриси Rihanna.

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На фото повністю оголена співачка позує перед камерою спиною і обличчям до камери. На знімках видно всі інтимні місця зірки. Мабуть, Rihanna демонструє лінії від купальника після свіжої засмаги. Знімки опублікував Telegram-канал Super.

Користувачі інтернету відзначили, що знімки архівні, оскільки зараз у зірки більш довге волосся і пишні форми.

Інтимні фото Rihanna

Інтимні фото Rihanna

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