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Звичайна жінка: Дженніфер Лопес без макіяжу показала свої будні

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram.com/jlo

Відома акторка та співачка Дженніфер Лопес постала перед фанатами без зачіски, макіяжу та ефектного вбрання, викликавши справжній захват.

49-річна американська акторка, співачка та бізнесвумен Дженніфер Лопес встигає займатись не лише бізнесом, а й родиною. Зірка виховує 10-річних Максиміліана Девіда та Еммі Марібель, і в рідкісні моменти поза роботою намагається приділити їм якомога більше уваги. Це підтверджує у недавній допис Джей Ло в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 82 млн осіб.

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На знімку акторка без макіяжу у халатику допомагає робити уроки своїм діткам. Така порція мі-мі-мі підкорила фанатів, адже довела, що Дженніфер все ж залишається звичайною жінкою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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