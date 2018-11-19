Настя Каменських підкорила мережу виконанням іспанської пісні

Популярна українська співачка Настя Каменських заспівала легендарну мексиканську пісню. Відповідний ролик з'явився на її сторінці у Instagram.

На відео зафіксовано, як Каменських разом з іншими виконавцями захоплено співає мексиканську пісню "Cucurrucucú, paloma", що в перекладі з іспанської означає "Кукуррукуку, голубка".

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За словами артистки, ця пісня для неї дуже знайома.

"Мої батьки працювали в національному українському хорі, і у них було багато турів по Мексиці! Коли ми відзначали щось, вони завжди співали "Сucurrucucu, paloma ". Тут, в Лас-Вегасі, для мене велика честь співати зі знаменитими у всьому світі артистами, які виступають у стилі "маріачі", – написала під відео Каменських.

Відомо також, що зараз українська співачка перебуває у Лас-Вегасі, США. Там вона дає інтерв'ю, відвідує світські заходи і, звичайно ж, співає.

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