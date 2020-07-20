Netflix розігрує підписку на 83 роки: що для цього потрібно зробити?

Щоб виграти підписку на Netflix потрібно пройти гру

Стрімінговий сервіс Netflix представив безкоштовну браузерну гру за мотивами бойовика "Безсмертна гвардія" з Шарліз Терон у головній ролі. Власне, отримати підписку на неймовірні 83 роки можна саме за допомогою цієї гри.

Користувач, який набере найбільшу кількість очок у грі, отримає "безсмертний" аккаунт Netflix – підписку на тисячу місяців, або приблизно на 83 роки.

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Наразі гра доступна тільки для мешканців США. Гравцям потрібно керувати войовницею Андромахою Скіфською, роль якої в "Безсмертної гвардії" виконує Шарліз Терон, і боротися з ворогами.

"Безсмертна гвардія", заснована на серії коміксів Грега Ручки, вже увійшла в список найбільш популярних фільмів Netflix і отримала 6,7 бала з 10 на сайті IMDb.

Нагадаємо, Netflix витратить рекордні 200 мільйонів доларів на трилер з Райаном Гослінгом і Крісом Евансом. У центрі сюжету трилера "Сіра людина" – найманий вбивця і колишній агент ЦРУ Корт Джентрі (Гослінг), за яким буде полювати його колишній колега з ЦРУ Ллойд Хенсен (Еванс). Режисер картини Ентоні Руссо натякнув, що фільм особливо сподобається шанувальникам бойовика "Перший месник: Друга війна".

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