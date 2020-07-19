Сіра людина: Кріс Еванс і Райан Гослінг знімуться у новому трилері від Netflix

У Netflix готують новий новий трилер Сіра людина

Райан Гослінг готується поборотися з Крісом Евансом у новому трилері Netflix від авторів і режисерів "Месників: Завершення" – братів Ентоні і Джо Руссо. Фільм під назвою "Сіра людина" заснований на серії бестселерів Марка Гріні.

Цей чудовий кінематографічний ансамбль напевно змусить серця шанувальників кіно битися швидше. "Сіра людина" має пристойний бюджет – 200 мільйонів доларів.

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У центрі сюжету – найманий вбивця і колишній агент ЦРУ Корт Джентрі (Гослінг), за яким буде полювати його колишній колега з ЦРУ Ллойд Хенсен (Еванс). Режисер картини Ентоні Руссо натякнув, що фільм особливо сподобається шанувальникам бойовика "Перший месник: Друга війна".

Ідея полягає в тому, щоб створити франшизу і побудувати цілий всесвіт, – повідомив він.

Зйомки повинні стартувати у січні 2021 року.

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