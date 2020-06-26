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Netflix готує до виходу аніме-серіал за мотивами гри Cyberpunk 2077

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Аніме-серіал за грою Cyberpunk 2077 покажуть у 2022 році - фото 1
Аніме-серіал за грою Cyberpunk 2077 покажуть у 2022 році

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував роботу над аніме-серіалом за мотивами гри Cyberpunk 2077, реліз якої запланований на 19 листопада.

Виробництвом серіалу під назвою "Cyberpunk: Edgerunners" займуться польська студія CD Projekt Red, яка створила гру, а також японські аніматори з Studio Trigger. Уже відомо, що в ньому буде десять епізодів, а режисером стане Хіроюкі Імаісі.

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Прем'єра "Cyberpunk: Edgerunners" відбудеться у 2022 році.

Нагадаємо, основою для Cyberpunk 2077 стала настільна рольова гра, створена Майком Пондсмітом у 1990 році. Серед персонажів нового масштабного проєкту CD Projekt Red є рок-гітарист з кібернетичною рукою Джонні Сільверхенд у виконанні Кіану Рівза. Над саундтреком до нього працювали репер A$AP Rocky, співачка Grimes, панк-група Refused, концертний ударник Nine Inch Nails Ілан Рубін, віолончелістка Тіна Гуо, діджей Ніна Кравіц і багато інших відомих артистів.

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Джерело: Hollywood Reporter
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