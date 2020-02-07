Несподівано: вчені пояснили, чому людина може брехати

Науковці під керівництвом Шохама Чошена-Гилеля з Єврейського університету в Єрусалимі провели серію експериментів з юристами і студентами ізраїльських коледжів, і навіть з випробуваними зі США і Великобританії в онлайн-форматі. Їх цікавило, чому ж люди брешуть.

В одному з дослідів 115 юристам запропонували уявити сценарій, в якому вони повідомляють потенційному клієнту, що ведення справи займе від 60 до 90 оплачуваних годин роботи. При цьому сам юрист працюватиме в офісі, а його клієнт не знатиме, скільки часу насправді витрачено.

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Половині учасників сказали, що вони відпрацювали у справі 60 годин, іншій половині – 90 годин. Після цього піддослідним поставили запитання, який рахунок вони виставлять клієнту. У першій групі середня кількість оплачуваних годин, які юристи хотіли внести у рахунок, склала 62,5 години, при цьому завищені дані вказали 17% опитаних.

У другій групі ж середня кількість годин, внесена випробуваними, становила 88, при цьому 18% людей з цієї групи готові були вказати у рахунку менший час. Пояснюючи своє рішення знизити кількість витраченого часу, деякі юристи сказали, що стурбовані тим, що клієнт може запідозрити їх в обмані.

Піддослідні брехали, аби їх не запідозрили у брехні

В іншому експерименті 149 студентів ізраїльських вишів грали на комп'ютері в кістки і орлянку (підкидання монети), а потім повідомляли дослідникам про свої результати. За кожен кидок кісток або монети з потрібним результатом випробовувані отримували 15 центів. При цьому комп'ютерна ігрова програма була налаштована таким чином, що половина учасників експерименту отримали підтасовані в кращу сторону результати, а друга половина – випадкові результати.

Тут у першій групі 24% студентів, попри меншу кількість отриманих грошей, занизили свої результати. У другій групі лише 4% повідомили про меншу кількість потрібних результатів, ніж отримали насправді.

Третій експеримент був проведений з учасниками зі США: 201 піддослідному запропонували змоделювати ситуацію, в якій вони працюють на фірмі і часто відправляються у відрядження на власному авто. Максимальні витрати палива, яку компенсує компанія, розраховуються на 400 миль шляху на місяць. Учасникам експерименту спочатку повідомили, що більшість працівників фірми повідомляють про 280-320 миль пробігу машини на місяць.

Потім половині учасників третього експерименту сказали, що вони проїхали 300 миль за місяць, а другій половині – 400 миль; після цього випробовуваних попросили озвучити відстань, яку вони повідомлять роботодавцю. Якщо перша група практично повністю повідомила "правду", то в другій 12% занизили свій пробіг. Середня відстань, яку повідомили учасники другої групи, склала 384 миль. Аналогічні результати були отримані і в четвертому експерименті, в якому взяли участь 544 людини з Великобританії.

Дослідники говорять, що їх результати застосовні не тільки в модельних ситуаціях, але і в реальному світі. Проте у проведеної праці є певні обмеження: якщо фінансові вигоди ситуації будуть досить високими, це може стати серйозним стимулом для людей, щоб не занижувати реальні цифри на догоду іншим. Загалом, експерименти свідчать про те, що іноді люди готові збрехати лише для того, щоби здаватися максимально чесними.

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