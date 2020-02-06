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Що впливає на вподобання жінки в сексі: деякі фактори вас здивують

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Жінки, які працюють, частіше цікавляться сексом - фото 1
Жінки, які працюють, частіше цікавляться сексом

На вподобання жінок у сексі впливає низка чинників. До них, як би це дивно не звучало, належать і освіта, і політичні погляди. Сексолог Франсіско Кабельо з Андалузького інституту сексології та психології розповів, що ще цікавого виявило масштабне дослідження жіночого лібідо.

У дослідженні взяли участь 22 тисяч жінок із 71 країни, які говорять іспанською. Їм потрібно було заповнити опитувальник, який оцінює рівень сексуального бажання і ставлення до сексу.

І ще: Саме ці жінки найбільше люблять секс

За допомогою цієї анкети Кабельо і його колеги сподівалися визначити, коли у жінок виникають проблеми з лібідо і з яких причин: на тлі стресу, огиди або через непорозуміння у парі.

Лише 10% опитаних жінок повідомили про низький рівень лібідо – небажання займатися сексом, відсутність еротичних фантазій і думок про секс. У попередніх дослідженнях стверджувалося, що цей відсоток значно вищий.

Результати опитування здивували навіть науковців - фото 384459
Результати опитування здивували навіть науковців

Ось які спостереження зробили вчені:

  • найвищий рівень сексуального бажання – у поліаморних жінок (які мають кількох коханців за згодою і схвалення всіх учасників цього любовного багатокутника), а також у жінок, які перебувають у стосунках, але не живуть разом з коханою людиною;
  • бісексуальні жінки і лесбійки проявили більший інтерес до сексу в порівнянні з гетеросексуальними жінками;
  • лібідо вище у жінок з вищою освітою – у порівнянні з тими, хто закінчив тільки школу;
  • домогосподарки цікавляться сексом менше, ніж жінки, котрі працюють;
  • прихильниці "лівих" поглядів мають вищий рівень лібідо у порівнянні з тими, хто дотримується центристських або "правих" поглядів;
  • нерелігійні жінки (серед них були ті, хто вірить в Бога, але не відвідує церкву регулярно) на 26% частіше говорили про високий рівень лібідо у порівнянні з релігійними респондентками.

Маємо надію, що дослідження науковців допоможе вам знайти ту, з котрою ви зможете займатися пристрасним і гарячим сексом. Без реєстрації, СМС, а також регулярного головного болю ;)

Читайте також: Чим відрізняється секс у порно та реальному житті: відео, яке все розставить на свої місця

Джерело: La Vanguardia
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