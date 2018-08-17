Гвинтівки LRT-3 – що треба знати про нову зброю, яку придбає Україна

Цього тижня стало відомо, що на український ринок зброї вийде одна з багатьох канадських компаній, яка зацікавлена у постачанні зброї бійцям ЗСУ. Ця новина одразу ж спричинила чимало галасу, і ось чому!

Знайшлися експерти, які розкритикували закупку Міноборони на 770 тисяч доларів, мовляв, вітчизняне треба брати, а LRT-3 якісь не такі. Тож, розберемося, чому канадська зброя все ж вартує того, щоб роздати її українським снайперам.

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Перш за все, треба підкреслити, що за своїми характеристиками гвинтівку від компанії PGW Defense Technologies порівнюють із американським "Барреттом" – великокаліберним стволом, який використовують для виведення з ладу легкої броньованої техніки та сил супротивника, які знаходяться в укриттях.

LRT-3 стріляє патронами калібру 12,7мм, або .50 BMG, якщо казати про стандарти НАТО. Кулі, випущені з цієї гвинтівки можуть прошити будь-який бронежилет при прямому влучанні із досить великої дистанції.

Гвинтівки LRT-3

У тактико-технічних характеристиках LRT-3 значиться, що ефективна дальність пострілу з неї – 1800 метрів. В одному магазині гвинтівки уміщується лише п'ять патронів, втім, треба відзначити, що для роботи по захищеним цілям із подібних дистанцій спеціалистам не потрібно багато. Лише кілька пострілів, щоб, наприклад, зупинити колону супротивника та дати змогу артилерії чи піхоті зробити свою роботу.

Чимало критикують закупівлю LRT-3 через її важкість – 11 кілограмів 420 грамів – та довжину –1,33 метри із відкинутим на максимум прикладом. Тут просто хочеться вигукнути: "Агов! Хлопці стрілятимуть більш ніж на кілометр, не з обрізу ж це робити?". І де ж хтось бачив зброю, яка була б схожа на, наприклад, штурмовий пістолет-кулемет мп-5, але могла б запустити кулю-вбивцю на відстань у 1,8 км?"

Та скільки має важити гвинтівка, яка лупить патронами, що завдовшки з долоню бугая-спецпризначенця. Звісно ж, чимало, бо при економії сталі на виробництві подібні гвинтівки просто розірве якщо не від першого, то від п'ятого пострілу точно.

Гвинтівки LRT-3

Інші ж кажуть, що із 11-кілограмовою гвинтівкою незручно повзати. Втім, шановні, а із якою довгоствольною зброєю взагалі зручно це робити? Тим паче, завдання так званого "антибактеріального снайпера", які можуть поставити українському операторові, скоріш за все, носитимуть оборонний характер. А, погодьтеся, українські воїни із потужними гвинтівками, які здатні зупиняти ворожу техніку, є досить серйозним фактором для утримання навіть думок про наступ.

LRT-3

Більше того, за останній рік кількість бійців, які вивчили балістику, навчилися вицілювати білку з двох кілометрів та стали професійними снайперами у ЗСУ суттєво збільшилася. І чимало з них працювали із Barrett, які з'явилися у наших військових після передачі зі Штатів.

Тож LRT-3 не буде новинкою для багатьох, хоча ця зброя і є досить специфічною. І ніякі СВД, або "Форти" ці гвинтівки не замінять, адже це все одно, що намагатися використовувати хлопавки замість автоматів.

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