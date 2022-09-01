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Неправильний тон додає віку: 7 помилок у макіяжі

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7 типових помилок у макіяжі - фото 1
7 типових помилок у макіяжі

Макіяж легко може як підкреслити природну красу, так і зістарити на десять років. Чим ми доросліші, тим ретельніше нам доводиться обирати косметику та відпрацьовувати техніки її нанесення, щоб підтримувати свіжий і молодий зовнішній вигляд.

Намалювати стрілку чи розтушувати тіні? Обрати матову текстуру чи засіб із шимером? Для кожного випадку актуальний свій варіант, але є кілька поширених помилок, які візуально додають віку і точно не прикрашають образ.

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1. Макіяж без підготовки

Намагайтеся не наносити тональний крем на "голе" обличчя, особливо якщо у вас зневоднена шкіра. Вона швидко вбирає вологу засобу, а на поверхні залишається тільки пігмент. А ще тон без правильної бази часто скочується та забивається у зморшки.

Результат тут буде один – усі недосконалості обличчя стануть більш помітні, ніж до макіяжу. Деякі зволожувальні креми і флюїди можна використовувати в якості основи. Зазвичай виробники вказують це в описі. Якщо ж потрібно добре сховати нерівності, зменшити сухість і досягти ідеального покриття, краще спочатку зволожити шкіру доглядом, а потім вирівняти праймером.

Неправильний тон додає віку: 7 помилок у макіяжі - фото 512316

2. Щільна та суха корекція

Міра важлива скрізь, зокрема й у макіяжі. Не нашаровуйте маскувальні продукти, щоб приховати все до найдрібніших деталей. Так ви зробите тільки гірше: створите ефект маски та підкреслите кожен залом.

Якщо шкіра суха або є вікові зміни, щільні тональні креми та матові пудри їй протипоказані. Обирайте легкі коректори, кремові засоби з сяйнистими пігментами і тонувальним ефектом. Будьте обережні з консилером: занадто щільне його нанесення може спричинити нерівний тон і появу плям.

За посиланням https://eva.ua/ua/q-konsiler/ є приклади брендових продуктів, які м’яко лягають на шкіру, а завдяки своїй якості маскують недосконалості ефективно і природно.

3. "Зоряний" контуринг

Сестри Кардаш’ян колись запровадили моду на ретельне моделювання обличчя, але вони не уточнили, що виходять із ним лише на червону доріжку і зйомки. В умовах штучного світла, на відео та фотографіях "агресивний" контуринг має ефектний вигляд. Та варто перестаратися зі скульптором і бронзувальною пудрою в реальному житті, як макіяж стає "важким" і додає обличчю кілька років.

Зараз у тренді легкість і натуральність. Якщо хочете виділити вилиці, затемніть нейтральним сіро-коричневим відтінком ділянку під ними, а на них нанесіть хайлайтер або рум’яна. Головне – якісне розтушування, щоб не залишилося видимих ​​меж і переходів.

4. Неправильне оформлення брів

Не надто захоплюйтеся корекцією брів. Тонкі "брови-ниточки", вищипані у вузьку лінію, були модними 20 років тому, але не зараз. З віком об’єм волосків на бровах зменшується природним шляхом, тому додатково акцентувати на цьому увагу точно не варто. Графічні, явно намальовані брови теж давно не в тренді, їхній вигляд застарілий і важкий. Слідкуйте, щоб колір волосків не вийшов занадто темним, тим паче, якщо немає акценту на очах. Такий образ має суворий і дуже неприродний вигляд. Брови мають бути максимально натуральними.

5. "Пастка" тіней

Сяяння в макіяжі, беззаперечно, додає образу свіжості. Та важливо пам’ятати, що шимер підкреслює недосконалість повіки і "гусячі лапки". Щоб уникнути непотрібних акцентів, наносьте мерехтливі відтінки на середину повіки та у внутрішні куточки очей. Не використовуйте матові темні тіні в чистому вигляді, так погляд стає тьмяним і похмурим. І не робіть смокі айс надто чіткими. Це як із контурингом: на фотографіях – добре, але в реальному житті потрібно краще розтушовувати і пом’якшувати переходи.

6. Занадто креативні стрілки

Яскраві та оригінальні штрихи в образі досі в тренді, але варто зважати на нюанси. Графічні широкі стрілки можуть зіпсувати макіяж, візуально зменшити повіку і збільшити вік. Експериментуйте з довжиною і товщиною стрілок, фотографуйте результати, порівнюйте та дивіться, як вам личить. Уникайте пониження ліній у зовнішніх куточках очей, "тягніть" стрілки до скронь, ніби продовження нижньої повіки.

Незалежно від віку, опущені вниз кінчики стрілок обтяжують погляд, а нависла повіка, якщо вона є, стає максимально помітною.

7. "Дорослі" помади.

Темні та яскраві відтінки неймовірно стильні, але враховуйте, що вони додають років, візуально зменшують губи і привертають увагу до заломів біля рота. Матові ще й підкреслюють недосконалості в цілому. Найризикованіші кольори – чорний, бордо, темно-коричневий, винний. Якщо "подружитися" з ними не вийшло, спробуйте альтернативи – помади трохи яскравіші за власний колір губ або олівець у поєднанні із щільним блиском. Щоб згладити проблему опущених куточків рота, відмовтеся від чітких контурів і коригуйте форму губ за допомогою консилера.

Активні брови, виразні стрілки, сяйнисті рум’яна та яскраві губи – якщо ми робимо акценти на акцентах — ефект зникає, пам’ятайте про це. У макіяжі вкрай важливі гармонія і баланс. Виділяєте губи – м’яко окресліть контур очей і брови. І навпаки. Будь-який надлишок вбиває природність, свіжість та молодість.

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