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Ці зачіски псують волосся: перукарка здивувала відео з поясненням
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Мода змушує багатьох жінок не лише змінювати стиль одягу, а й піддаватись під тренди з макіяжем та зачісками. І останнє може добряче погіршити стан волосся, про що дівчата і не здогадуються.
Блогерка та перукарка з Канади Мері Енн активно веде сторінку у TikTok, де ділиться своїми роботами в салоні та різноманітними лайфхаками. Нещодавно вона розповіла, які зачіски можуть погіршити вигляд та стан шевелюри. Звісно ж, деякі з них доволі популярні зараз, тому чимало дівчат незабаром можуть стикнутись з неприємними наслідками трендів. Не дивно, що ролик зібрав понад 46 тисяч переглядів за короткий час.
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Виявилось, що збирати волосся у тугий пучок чи дуже високий хвіст – погана ідея. Через це волосся стає ламким ближче до коренів, адже туга зачіска не дає йому вільно спадати. Також Мері Енн порадила починати розчісувати волосся від кінців та заплітати ввечері косу, відмовившись від сну з розпущеним волоссям.
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