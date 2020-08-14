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Неймовірний голос: Alyona Alyona переспівала хіт Rihanna

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Alyona Alyona вразила вокалом - фото 1
Alyona Alyona вразила вокалом / @maxbutchenko

Зірка українського репу Alyona Alyona вразила фанатів новеньким відео, на якому співає популярну пісню Rihanna. Фанати зовсім не були готові до того, що у хіп-хоперки такий голос.

29-річна українська реперка Alyona Alyona не лише відроджує хіп-хоп в країні, а й активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 347 тисяч осіб, адже вона не соромиться ділитись своїми думками, буднями та новинками.

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Нещодавно талановита українка відкрила фанатам ще один свій талант, а саме – спів. Alyona Alyona зараз не лише готується до проєкту "Танці з зірками", а й займається вокалом. Саме коротенький запис з такого уроку виконавиця й розмістила на своїй сторінці, викликавши справжній захват у підписників. І це не дивно, адже на таке розкішне виконання пісні Rihanna - Love on the brain не очікував ніхто.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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