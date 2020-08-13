KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат: дивіться ефектний кліп, знятий у Дубаї

Гурт KAZKA показав новий кліп на вже популярну "Пісню Сміливих Дівчат", який підкреслює спільне для жінок, незалежно від віросповідання та кольору шкіри. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний гурт KAZKA нарешті потішив фанатів новим відео на вже відомий трек "Пісня Сміливих Дівчат". Чорно-білий ролик було створено разом з відомими британцями Pulse Production.

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Не менш крутим є і фон роботи, адже можна побачити різні частини міста Дубай: від хмарочоса Crown Plaza і до заповідника дикої природи.

"Відео обіцяє стати знаковим у творчому розвитку KAZKA, адже несе важливі меседжі та окреслює шлях вольової та непохитної людини – жінки!", – розповідають учасники гурту.

KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат, дивитись кліп онлайн:

Текст KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат:

Як закохана ноги стерла —

Все веде не туди.

Як ходила у ван найт стенди —

Все веде не туди.

Милий взявся вести у танго,

Та веде не туди.

Так буває: твій вірний ангел

Заведе не туди.

Діставай все те,

Що я в собі люблю —

Плаття електрик блю.

Падай, а я ловлю.

Та залиш мені все те,

Що я люблю в тобі —

Магію теплих обійм,

Правду сильнішу за біль.

Не треба так.

Зраду поцілунок вибачить.

Не треба так.

Та коханню слів не вистачить.

Не треба так.

Мила покохала іншого.

Не треба так.

Ми, дівчата, варті більшого!

Як шукала для квітки пару,

І жила без води.

Як кричала в піснях «Girl power!»

Все веде не туди.

Помста рідна сестра бумерангу —

Прилетить не туди.

Так буває: твій вірний ангел

Заведе не туди.

Всі дівчата варті більшого!

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