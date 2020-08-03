alyona alyona, Kalush та Ко влаштували поминки українського репу: прем'єра нових треків

3 серпня українські репери та реперки влаштували безпрецедентну акцію, у рамках якої проходять "поминки українського репу". Упродовж дня близько 30 артистів одночасно випустили сингли з хештегом #RapinPeaceUa, щоб показати, що реп в Україні – живий.

Акцію #RapinPeaceUa вирішили провести після публікації відомого музичного оглядача Олександра Варениці, у якій він зазначив, що, на відміну від американських реперів, що активно долучились до руху Black Lives Matter, українські виконавці, яким теж є про що висловитися, мовчать.

Свої роздуми Варениця підсумував тезою про те, що "український хіп-хоп трапився, але так і не заговорив про важливе".

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Спільна українських реперів відреагувала на колонку про смерть української реп-музики оригінальним способом. "Ми всі то прочитали і вирішили вже нарешті поховати той реп та справити по ньому поминки саме сьогодні. Як? Та просто. Цього поминального понеділка багато українських реп-виконавців перехрестять свої творіння та випустять їх у світ з хештегом #RapinPeaceUA", – оголосила alyona alyona.

До вашої уваги порція українських реп-новинок, які прокачають вас на максимум.

alyona alyona – Стержень (feat. KALUSH, OTOY, Блий Бо, Шершень, DYKTOR, Дядя Вова)

KALUSH – Вайб

VovaZiLvova – Душевний вайб

FREEL – Ей, люди

Дядя Вова & Свій Тіп – Дикі Танці

XXV кадр – Не волнуюсь

ЧАКIР – Половина

Dilla Dank – 044

Minigun – Revo

Шершень, Anastasia Vengrynovych – Хто Є Хто

ЛIРА – 101

Shahid, Vikki Flowz, Lex Pun Intended – Реп Вмер

CRESCO & Денн Дельта – Memento Mori (prod. Donato)

Olive Taud – Робiн Гуд

DJ Shon & Zombo – Взривай (feat. Тулим)

П'яний Фрешман – Погана Дiвчина

#KYIVMISTAh – Незалежно Вiд Стилю

4K4 Music – Не Кляни

Vendy Shmara – Барикади

Матеріал доповнюється новинками в ріал-таймі!

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